Дерябин Михаил Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерябин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23345. ДЕРЯБИН, МИХАИЛ СПИРИДОНОВИЧ, 21 г. Гр. Оханск. у., Рождественск. в., с. Ножовки; — Н. С. 12 уч. Енисейск. скр. Мошеннич., лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 15 дн. пр. з. Исп. 11 дек. 920.
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