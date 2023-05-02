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Крытков Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крытков
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
25 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5219. КРЫТКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 23 л., Васильсурск. у., Спасск. в., с. Быковки. Н. С. 7 уч. Лысковск. у. Ст. 85, лиш. св. 1½ г. Исп. 25 янв. 923.

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