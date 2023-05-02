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Дудкин Иван Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дудкин
Имя
Иван
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4170. ДУДКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 35 л., Саратовск. у., Алексеевск. в. и с. Н. С. 2 уч. Саратовск. у. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 8 июня 923.

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