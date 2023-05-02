Раймон Мошек Мордко-Иосеков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Раймон
- Имя
- Мошек
- Отчество
- Мордко-Иосеков
- Дата исполнения приговора
- 12 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 341
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107023. РАЙМОНЪ. МОШЕКЪ МОРДКО-ІОСЕКОВЪ. Мщ. гм. Браусевичъ, Брезинск. у., 24 л., рд. въ г. Лодзи; — Гродненск. О. С., 114, 2 п. 134, 135, 152, 9, 2 Ч. 1651, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 12 Іюня 909. 907 35113 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 72869. 904 91280 169 М. | 902 57509 170 М.
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