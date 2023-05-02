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Байгысин Джумаджан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Байгысин
Имя
Джумаджан
Дата исполнения приговора
28 июнь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
415. БАЙГЫСИН, ДЖУМАДЖАН, 25 л. Гр. Лепсинск. у., Таукум-Балхашск. в., аула № 1; — Верненск. О. С. Кража, лиш. св. 3 г., указ. 17 марта 917 г. нак. сокр. на полов. Исп. 28 июня 918.

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