Захарчук Гавриил Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захарчук
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33715. ЗАХАРЧУКЪ, ГАВРІИЛЪ ФИЛИППОВЪ (онъ же Захаровъ). Лиш. ос. пр., солд. сн., 31 г., рд. Самар. г., Ставропольск. у., Старобытордиловск. в., въ с. Куруллѣ; — Владикавказ. О. С., 121, 124, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Дек. 907. | 98 89279 1459 и 1641 У. | 95 91424 1655 У. | 89 69397 1647 У. | 86 68313 169 М. | 85 77475 169 М. | 85 61739 169 М.
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