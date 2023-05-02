Ханамиров Григорий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ханамиров
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 16 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 571
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96423. ХАНАМИРОВЪ, ГРИГОРІЙ (ГАрогинъ и Карагимъ) Яковлевъ (Акоповъ) (онъ же Ханамирянцъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Карса, 25 л.; — Владикавказск. О. С., 115, 4 п. 133, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 86462, арест. отд. 4½ г. Исп. 16 Нояб. 907. Симъ приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 96422. | 905 78000 1651 У. | 904 55095 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. №.102952.
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