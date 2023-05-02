Банишевский Захар Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Банишевский
- Имя
- Захар
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45100. БАНИШЕВСКІЙ, ЗАХАРЪ ДАНИловъ. Мщ. г. Павловска, Воронеж. г., 35 л.; — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 1 и 3 ч. 1643 У., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 26 Марта 905.
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