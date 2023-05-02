Корыстенко Антон Мартынович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корыстенко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Мартынович
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6689. КОРЫСТЕНКО АНТОН МАРТЫНОВИЧ, 21 г., Рд. в Волынск. г., Новоград-Волынск. у., Догачевск. в., д. Каменный Брод, В. Т. 8 стр. корп., Ст. ст. 86 ч. 1, 176 и 207 ч. 2, лиш. св. 3 г., Исп. 13 февр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.