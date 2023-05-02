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Корыстенко Антон Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корыстенко
Имя
Антон
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
13 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6689. КОРЫСТЕНКО АНТОН МАРТЫНОВИЧ, 21 г., Рд. в Волынск. г., Новоград-Волынск. у., Догачевск. в., д. Каменный Брод, В. Т. 8 стр. корп., Ст. ст. 86 ч. 1, 176 и 207 ч. 2, лиш. св. 3 г., Исп. 13 февр. 923.

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