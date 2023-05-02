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Щепетков Сергей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щепетков
Имя
Сергей
Дата исполнения приговора
20 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
30661. ЩЕПЕТКОВ, СЕРГЕЙ, 40 л. Гр. Зубцовск. у., Белогуровск. в., д. Матюковой; — Н. С. 2 уч. Зубцовск. у. Взяточнич., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Осужд. 20 июня 920.

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