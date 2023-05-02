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Фетистов Иван Спиридонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фетистов
Имя
Иван
Отчество
Спиридонович
Дата исполнения приговора
13 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12604. ФЕТИСТОВ ИВАН СПИРИДОНОВИЧ, 30 л, Верхнеудинск. аймака, Мухоршибирск. в. Н. С. 11 уч Сретенск. у. Ст. 180 п. «б», лиш св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 13/ІІ—24.

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