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Шафигуллин Митигулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шафигуллин
Имя
Митигулла
Дата исполнения приговора
30 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
8164. ШАФИГУЛЛИН, МИТИГУЛЛА, 33 л. Гр. Малмыжск. у., Кошкинск. в., д. Мамышиковой; - Н. С. 4 уч. Малмыжск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. нак. уменьш. на полов. Исп. 30 окт. 919.

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