Тригубкина Анна Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тригубкина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36121. ТРИГУБКИНА, АННА (ЛИНА) ИВАнова. Лиш. ос. пр. изъ к. Слуцк. у., Быстрицк. в., 54 л., рд. Вольмарск. у., въ п. Руенъ; — Рижск. О. С. (въ 6 р.), 2 ч. 1635 У., тюр. 2½ г. Исп. 31 Марта 905. | 902 27440 1655 У. | 92 120920 1655 У. | 97 97688 1655 У. | 91 101013 170 М. | 95 106729 1655 У.
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