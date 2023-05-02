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— Татьяна Тимофеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Татьяна
Отчество
Тимофеева
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 401
Источник
Скан
Оригинальная запись
139900. ТИМОФЕЕВА, ТАТЬЯНА (безъ фам.). К. Устюжнск. у., Охонск. в., д. Давыдова, 23 л.; — З. Н. 4 уч. Устюжнск. у. 20 Сент. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 9 Окт., счит. ср. съ 9 Іюля 909.

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