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Хоробрых Иван Савватиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоробрых
Имя
Иван
Отчество
Савватиевич
Дата исполнения приговора
22 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 327
Источник
Скан
Оригинальная запись
11328. ХОРОБРЫХ ИВАН САВВАТИЕВИЧ, 19 л., Вятск. г., Халтуринск. у., Казаковск. в., д. Сидоренки. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 109, 2 ч. 114, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 22/Ѵ—26.

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