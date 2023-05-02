Волков Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45832. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. г. Москвы, 20 л.; — Москов. О. С. (въ 3 р.), 2 и 4 п. 134, 140, 1 и 2 ч. 1647 и 1 ч. 1655 У., тюр. 6 м. и 10 дн. Исп. 4 Марта 905. | 902 61941 170 М. | 901 80637 169 М.
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