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Назарова Наталия Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назарова
Имя
Наталия
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
27074. НАЗАРОВА, НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, 20 л. Гр. Волоколамск. у., Муриковск. в., д. Дашково; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Оскорбление, пр. р. 6 м. Исп. 4 сент. 920.

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