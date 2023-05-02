Назарова Наталия Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назарова
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27074. НАЗАРОВА, НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА, 20 л. Гр. Волоколамск. у., Муриковск. в., д. Дашково; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Оскорбление, пр. р. 6 м. Исп. 4 сент. 920.
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