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Зонов Петр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зонов
Имя
Петр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
26 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
4994. ЗОНОВ ПЕТР ЕФИМОВИЧ, 23 л., Орловск. у., Гороховск. в., д. Плеханы. Вятск. Губсуд. Ст. 85 ч. 3, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 26 июля 923.

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