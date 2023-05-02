Иванов Степан Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5187. ИВАНОВ СТЕПАН ФРОЛОВИЧ, 24 л., Ленинск. у. Витебск. Губсуд. Ст. 180 п «в». лиш. св. 2 г. Исп. 15 декабря 923.
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