Выржиковский Станислав Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Выржиковский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36866. ВЫРЖИКОВСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Антоновъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 140, 152 и 3ч. 1655 У. и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 122221 и 32183 и приг. СПБ. Ст. М. С. 48 уч. отъ 11 Янв. 908 г., 10 уч. отъ 16 Дек. 907 г., 26 уч. отъ 15 Дек. 907 г., 32 уч. отъ 4 Янв. 908 г. и 11 уч. отъ 22 Дек. 907 г., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 3 Янв. 909.
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