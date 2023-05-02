Гадридн Карл-Эмил Карлов-Эмилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гадридн
- Имя
- Карл-Эмил
- Отчество
- Карлов-Эмилев
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144338. ГАДРІДНЪ, КАРЛЪ-ЭМИЛЪ Карловъ-Эмилевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Згержа, Лодзинск. у., 30 л., рд. въ г. Лодзѣ; — Люблин. О. С. 16 Сент. 909, 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 2 Нояб. 909. | 908 101633 1655 У. | 901 18460 172 М. | 905 1707 1655 У. | 99 40065 172 М. | 903 46828 1655 У. | 98 76188 1647 У. | 902 11606 1655 У.
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