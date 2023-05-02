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Бруд Павел Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бруд
Имя
Павел
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
31 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
849. Бруд Павел Трофимович, 24 л., Минск. г., Слуцк. у., Шаровск. в., д. Чижовки. Н. С. Деж. кам. г. Брянска. Ст. 180 п. «а», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 31/ѴІІІ—26.

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