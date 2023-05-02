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Корнеев Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнеев
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6546. КОРНЕЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 26 л., Кирсановск. у., Васильевск. в., д. Паник, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 180, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 марта 923.

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