Корнеев Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корнеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6546. КОРНЕЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 26 л., Кирсановск. у., Васильевск. в., д. Паник, В. Т. Триб. Юго-Восточн. окр., Ст. 180, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 21 марта 923.
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