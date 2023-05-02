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Черноглазкин Митрофан Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черноглазкин
Имя
Митрофан
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
141185. ЧЕРНОГЛАЗКИНЪ, МИТРОФАНЪ Игнатьевъ. К. Новосильск. у., Моховск. в., с. Студенокъ, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Серпухов. уч. 12 Окт. 909, 169, 7 п. 170 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.

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