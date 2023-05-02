Черноглазкин Митрофан Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черноглазкин
- Имя
- Митрофан
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 449
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141185. ЧЕРНОГЛАЗКИНЪ, МИТРОФАНЪ Игнатьевъ. К. Новосильск. у., Моховск. в., с. Студенокъ, 22 л.; — Москов. Ст. М. С. Серпухов. уч. 12 Окт. 909, 169, 7 п. 170 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 12 Окт. 909.
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