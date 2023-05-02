Калинин Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4001. КАЛИНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Котельничск. у., Верхопижемск. в, с. Волки. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 205б, лиш. св. 3 г. П. В. З. С.. 18/І—24.
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