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Фролова Мария Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролова
Имя
Мария
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
06 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
12778. ФРОЛОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 37 л., Новоладожск. у., Шумск. в., д. Ротниц. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6/ѴІІІ—24.

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