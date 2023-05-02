Гужвинский Дмитрий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гужвинский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18245. гужвинскій, Дмитрій петровъ, 30 л. К. Медвѣжен. у., в. и с. Ново-Михайловскаго; — Медвѣжен. У. С., 6 Окт. 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 17 Нояб. 910. | 19 Дек. 900 г. Военно-Морск. С. Севастопольск. порта, за покуш. на кражу, арест. 1 г. и 5 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.