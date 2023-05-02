Малафеевский Зотик Федотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малафеевский
- Имя
- Зотик
- Отчество
- Федотович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8608. МАЛАФЕЕВСКИй ЗОТИК ФЕДОТОВИЧ, 31 г., Устюжск. у., Богоявленск в., д. Ляшено. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 105, 180 п. «ж», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 февр. 923.
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