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Егоров Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4333. ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 43 л., Рыбинск. у., Копринск. в., д. Крутец. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. Пут. сообщ. Ст. 181 ч. 2, пор. пр. 3 г. Исп. 2 сент. 923.

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