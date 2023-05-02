Ивженко Петр Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивженко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47031. ИВЖЕНКО, ПЕТРЪ ИГНАТЬЕВЪ. Ряд. изъ мщ. г. Кіева, 21 г., рд. въ с. Мокалевкѣ, Вишевичск. в., Радомысльск. у.; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149 и 1642 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 1 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.