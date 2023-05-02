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Погодкина Мария Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Погодкина
Имя
Мария
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7799. ПОГОДКИНА МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 19 л., Середск. у., Красновск. в., д. Ушакова Ив. Вознесенск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 окт. 923

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