Киселев Никифор Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5942. КИСЕЛЕВ НИКИФОР ЯКОВЛЕВИЧ, 49 л., Осинск, у., Александрровск. в., д. Зипуново, Н. С. 6 уч. Осинск. у. Ст. ст. 176, 196, пор. пр. 5 л., Срок исп. не указ., осужд. 12 дек. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.