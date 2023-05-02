Бровченко Яков Кононов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бровченко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Кононов
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130331. БРОВЧЕНКО, ЯКОВЪ КОНОНОВЪ. Каз. с. Солонцевъ, ст. Больше-Зарентуйской, Нерчинск. у., 38 л.; — М. С. 12 уч. Читинск. О. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 18 Сент. 909.
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