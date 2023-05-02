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Пышкина Наталия Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пышкина
Имя
Наталия
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8082. ПЫШКИНА НАТАЛИЯ СТЕПАНОВНА, 30 л., г. Одессы. Н. С. 3 уч. г. Владивостока. Ст. 180 п. ≪б≫, лиш. св. 2 г. Исп. в октябре 923.

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