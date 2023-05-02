Присколов Степан Назарьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Присколов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Назарьевич
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7978. ПРИСКОЛОВ СТЕПАН НАЗАРЬЕВИЧ, 36 л., б. г. Царицына. Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 181 ч. 2, 220, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 июня 923.
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