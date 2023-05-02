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Присколов Степан Назарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Присколов
Имя
Степан
Отчество
Назарьевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7978. ПРИСКОЛОВ СТЕПАН НАЗАРЬЕВИЧ, 36 л., б. г. Царицына. Бывш. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 181 ч. 2, 220, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 16 июня 923.

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