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Алексанкин Ермолай Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексанкин
Имя
Ермолай
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
12698. АЛЕКСАНКИН, ЕРМОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 65 л. Гр. Чернск. у., Скородненск. в., д. Дьячий Ольховец; — Н. С. 1 уч. Чернск. у. Выгон. самог., лиш. св. бссср. Исп. 27 сент. 920.

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