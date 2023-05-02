Худобо Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худобо
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13008. ХУДОБО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 35 л., Витебск. г. и у., Добромыслянск. в., д. Еленцы. Н. С. 8 уч. Витебск. у. Ст. ст. 140, 220, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ—23.
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