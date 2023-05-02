Шмидт Яков Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмидт
- Имя
- Яков
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8293. ШМИДТ, ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ, 34 л. Гр. Ровненск. у., с. Палласовки; - Ревтриб. труд. комм. Взяточнич. и дискредитир. Сов. власти, расстрел, амнист. окт. револ. нак. замен. до 5 л. прин. раб.
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