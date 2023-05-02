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Тихомиров Иван Тихомирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тихомиров
Имя
Иван
Отчество
Тихомирович
Дата исполнения приговора
17 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 256
Источник
Скан
Оригинальная запись
29535. ТИХОМИРОВ, ИВАН ТИХОМИРОВИЧ, 25 л. Гр. Зубцовск. у., Пачуринск. в.; — Н. С. 3 уч. Зубцовск. у. Убийство, лиш. св. 6 л. Исп. 17 мая 920.

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