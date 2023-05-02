Исаков Алексей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3861. ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Котельничск. у., Халтуринск. в., д. Микеровщино. Н. С 2 уч. Котельничск. у. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 2 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 7/ХІІ—23.
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