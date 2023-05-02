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Макаров Федор Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Федор
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8532. МАКАРОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Белозерск. у., Мегринск. в., д. Чаликса. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сент. 923.

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