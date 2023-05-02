Макаров Федор Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8532. МАКАРОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 23 л., Белозерск. у., Мегринск. в., д. Чаликса. В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 1 сент. 923.
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