Родионов Иосиф Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родионов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 29 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92133. РОДІОНОВЪ. ІОСИФЪ АНДРЕЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Бердичева, 29 л.; — Кіев. О. С., 134, 135 и ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 29 Мая 908. | 905 57201 1655 У. | 900 5815 170 М. | 903 26417 1655 У. | 97 56947 172 М.
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