Аликин Николай Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аликин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 561. Аликин Николай Иванович, 19 л., Свердловск. окр., 1 Уральск. р., д. Мазино. Н. С. 12 р. Свердловск. окр. Ст. 160, лиш. св. 2 г. 2 м. 19 дн. П. в. з. с. 27 февр. 926.
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