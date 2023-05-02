Конкин Фрол Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонкин Фрол Иванович

Конкин Фрол Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Конкин
Имя
Фрол
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6387. КОНКИН ФРОЛ ИВАНОВИЧ, 45 л., Сапожковск. у., Мало-Сапожковск. в. и д., Рязанск. Губсуд, Ст. ст. 114 ч. 2, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 24 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.