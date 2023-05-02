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Малафеев Михаил Евграфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малафеев
Имя
Михаил
Отчество
Евграфович
Дата исполнения приговора
20 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8604. МАЛАФЕЕВ МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ, 22 л., Мелекесск. у., Городищенск в., с. Красного-Яра. Н. С. Дежурн. камер. б. г. Симбирска. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. Исп. 20 июня 923.

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