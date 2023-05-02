Карсов Иван Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карсов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15672. КАРСОВ, ИВАН НИКИТИЧ, 33 л. Гр. Наровчатск. у., Покровск. в., с. Торопова; — Н. С. 3 уч. Наровчатск. у. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 8 дек. 920.
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