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Тощаков Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тощаков
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
23 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 274
Источник
Скан
Оригинальная запись
9477. ТОЩАКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 29 л., Вологодск. г., Грязовецк. у., Раменск. в. Н. С. деж. кам. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 23/І—26.

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