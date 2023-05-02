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Кизяковская Татьяна Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кизяковская
Имя
Татьяна
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
20 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5856. КИЗЯКОВСКАЯ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, 22 л., Ефремовск. у., Георгиевск. в., д. Яблоновой, Н. С. 3 уч. Ефремовск. у., Ст. 180, лиш. св. 2 г., Исп. 20 янв. 923.

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