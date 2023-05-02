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Караваева Мария Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Караваева
Имя
Мария
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4114. КАРАВАЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА, 35 л., Бежецк. у., Новск. в., д. Новый Борок. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 1 ч. 94, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 7/ѴІ—24.

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