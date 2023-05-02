Турбин Федот Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турбин
- Имя
- Федот
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140208. ТУРБИНЪ, ФЕДОТЪ АНТОНОВЪ. Сс.-посел. Селенгинск. у., Кабанск. в., с. Темлюйскаго, 49 л., рд. Ялуторовск. у., въ в. и с. Бобылевскомъ; — Читинск. О. С., 134, 135, 13 и 1 ч. 1647 У., 375 и 438 У. о сс., во времен. зав. раб. 1½ г. Исп. 13 Апр. 909. | 907 36407 169 М. и У. о сс. | 7 Іюня 92 г., Тобольск. Губ. С., 1453 У. — каторж. раб. 13 л.
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